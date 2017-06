POL-HL: HL-St. Jürgen / 9-jähriges Mädchen von rotem PKW in der Kronsforder Allee angefahren – Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots) – Am Dienstagnachmittag (30.05.2017) wurde ein 9-jähriges Mädchen beim Überqueren der Fahrbahn in der Kronsforder Allee von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete, die Polizei sucht Zeugen. Gegen 17.15 Uhr wollte ein 9-jähriges Mädchen die Kronsforder Allee an der Einmündung zur Vorrader Straße überqueren. Die junge Lübeckerin wartete vorschriftsmäßig an der dortigen Fußgängerbedarfsampel. Als diese für Fußgänger Grün anzeigte, betrat sie die Fahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein PKW die Kronsforder Allee in Richtung stadtauswärts. Trotz der Grün für Fußgänger anzeigenden Ampel hielt er nicht an. Dabei touchierte er das Mädchen, sodass diese sich leichte Verletzungen an einem Bein zuzog. Anschließend wurde der PKW ohne anzuhalten weiter stadtauswärts geführt. Die Beamten der Polizeistation Blankensee haben die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht unter anderem der Verdacht der Verkehrsunfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein rotes Fahrzeug, welches zur Tatzeit von einer Frau geführt worden sein soll. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de