Lübeck (ots) – Ein Lübecker hatte am gestrigen Montagabend (19.06.) in der Adalbert-Stifter-Straße auf dem Gehweg, nahe einem dortigen Vorgartenzaun, vier Florette gefunden und beim 4. Polizeirevier abgegeben. Seitens der Ermittler wird nun gefragt, wer der Eigentümer sein könnte. Hinweise dazu bitte an die Polizei unter der Rufnummer 0451-1310. Foto: Polizei: freigegeben unter Angabe der Quelle

Quelle: presseportal.de