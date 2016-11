POL-HL: HL-St. Jürgen-Attendornstraße / Wohnungsbrand – eine Person verstorben

Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagnachmittag (04.11.) kam es im Stadtteil St. Jürgen in einem Mehrfamilienhaus in der Attendornstraße zu einem Wohnungsbrand. Eine Person verstarb. Gegen 17.10 Uhr wurden Berufsfeuerwehr und Polizei zur Attendornstraße geschickt. Dort wurde ein Wohnungsbrand im 2. Obergeschoß gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren durch das Feuer insbesondere eine Wohnung im 2. OG sowie die darüber liegende Dachgeschoßwohnung betroffen. In dem Haus sind für die vier Wohneinheiten fünf Bewohner gemeldet. Ein Mann wurde von der Feuerwehr leblos auf dem Boden in einer Wohnung liegend aufgefunden. Die sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen waren erfolglos; es wurde der Tod durch den eingesetzten Notarzt festgestellt. Der Leichnam wird in die Lübecker Gerichtsmedizin gebracht. Die weiteren Bewohner des Hauses sind unverletzt. Die Wohnungen könnten heute nicht mehr genutzt werden; die Wohnungen im 2. OG sowie Dachgeschoß sind komplett zerstört. Die betroffene Straße sowie die Falkenstraße wurden als Einsatzraum benötigt und entsprechend durch Polizeibeamte gesperrt. Die Falkenstraße wurde in der Zeit von 17.20 bis 18.30 Uhr voll gesperrt, anschließend erfolgte eine Teilsperrung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Identität des verstorbenen Mannes ist noch zu klären. Der Brandort wird nach Abschluss der Löscharbeiten beschlagnahmt. Zur Brandursache und Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden.

Quelle: presseportal.de