Lübeck (ots) – Am heutigen Mittwochvormittag (16.08.) wurde ein 55-jähriger Radfahrer aus Lübeck bei einem Unfall am Berliner Platz schwer verletzt, als er gegen 09.20 Uhr nach ersten Ermittlungen offenbar die Vorfahrt eines Busses des Stadtverkehr Lübeck missachtete. Der 50-jährige Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern, so dass das Fahrrad gegen die rechte vordere Fahrzeugseite stieß. Der verletzte Radler wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Nach jetzigem Stand besteht keine Lebensgefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

