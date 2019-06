Lübeck (ots) – Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck Am Freitag (15.03.2019) fand ein Zeuge eine Tasche mit vermeintlichem Diebesgut. Hierbei handelt es sich um Schmuckstücke, Smartphones, Videokameras und diverse Gegenstände wie Serviettenhalter. Ein Großteil der Asservate konnte bereits zwei Wohnungseinbruchdiebstählen zugeordnet werden. Einige Gegenstände konnten bislang jedoch noch nicht den rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Unter den Asservaten befinden sich unter anderem Manschettenknöpfe, Serviettenringe in Diamantenoptik, zwei Videokameras, verschiedener Schmuck sowie drei Smartphones (Samsung und Apple). Von den auffälligen Gegenständen werden nun Fotos veröffentlicht. Wer diese Gegenstände wiedererkennt oder auch selbst Eigentümer ist, wird gebeten, sich beim zuständigen Polizeikommissariat 12 der Polizeidirektion Lübeck unter der Rufnummer 0451-1310 zu melden. Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck. Fotos: Polizei freigegeben Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck Maik Seidel, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

Quelle: presseportal.de