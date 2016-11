POL-HL: HL / St.-Jürgen / Brennendes Müllfahrzeug in der Geniner Dorfstraße

Lübeck (ots) – Am Mittwochmorgen (02.11.2016) geriet der Abfall auf einem voll beladenen Müllfahrzeug in der Geniner Dorfstraße in Brand. Durch die zwei Stunden andauernden Lösch- und Aufräumarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Fahrer des Müllwagens und sein Beifahrer hatten zuletzt bei einer Firma im Lübecker Stadtteil St.-Lorenz Süd Restmüll aufgeladen und waren damit auf dem Weg zur Deponie. Während der Fahrt bemerkten sie Rauchgeruch im Führerhaus und stellten anschließend fest, dass Flammen aus dem Laderaum schlugen. Sie hielten sofort an und verständigten Feuerwehr und Polizei. Die Berufsfeuerwehr Lübeck begann umgehend mit der Löschung des Feuers. Ein Teil des Restmülls musste dafür auf die Straße gekippt werden. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der herumliegende Abfall durch mehrere Helfer und einen Lastwagen mit Kran wieder auf das noch immer betriebsbereite Müllfahrzeug geladen. Die Straße musste gesäubert werden. Für den Zeitraum der Lösch- und Aufräumarbeiten, die fast zwei Stunden dauerten, musste die Geniner Dorfstraße teilweise vollständig gesperrt werden. Aufgrund des sich stauenden Berufsverkehrs kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist nicht bekannt.

Quelle: presseportal.de