Lübeck (ots) – Beim 4. Polizeirevier Lübeck wurde ein Fahrraddiebstahl angezeigt. Dabei gab die Anzeigende an, dass sie das Fahrrad bereits bei einer Online-Verkaufsplattform als Angebot gefunden habe. Ein fingierter Kauf führte zum Tatverdächtigen. Von Sonntagabend (14.07.) bis Dienstagabend war ein Fahrrad verschlossen beim Lübecker Bahnhaltepunkt in St. Jürgen abgestellt. Bei der Rückkehr des Nutzers fand dieser nur noch das beschädigte Schloss vor – das Fahrrad war offensichtlich entwendet. Der Sohn der Eigentümerin hatte sein entwendetes Fahrrad bei einer Verkaufsplattform anhand der dort eingestellten Bilder wiedererkannt. Gemeinsam mit Polizeibeamten wurde in der Lübecker Ziegelstraße ein Besichtigungstermin vereinbart. Der 18-jährige Anbieter mit Wohnsitz in Stockelsdorf kam am Dienstagabend (16.07.) gegen 21:00 Uhr in die Ziegelstraße und konnte von Beamten des 4. Polizeirevier Lübeck vorläufig festgenommen werden. Das Fahrrad konnte gleich an den Eigentümer zurückgegeben werden. Der junge Verkäufer gab gegenüber den Beamten an, dass er das Rad bereits am Sonntag zur Mittagszeit auf einem Flohmarkt gekauft haben will. Merkwürdig an dieser Erklärung ist nur, dass es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht entwendet war! Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Quelle: presseportal.de