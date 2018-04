Lübeck (ots) – Am Sonntag (15.04.2018) wurden im Bereich Wallstraße / Buniamshof in Lübeck bei vier Pkw Scheiben eingeschlagen und Gegenstände aus dem Inneren entwendet. Die Tatzeiträume dieser Einbruchdiebstähle liegen alle zwischen 10.00 und 12.00 Uhr. Die vier Pkw standen am rechten Straßenrand der Wallstraße im Zufahrtsbereich zum Buniamshof. Bei allen Fahrzeugen (VW Up, Opel Corsa, Hyundai Tucson, Renault Twingo) wurden durch bisher unbekannte Täter auf der Beifahrerseite Scheiben eingeschlagen, um dann aus dem Fahrzeuginneren Gegenstände wie Jacken, Tragetaschen und Rucksäcke zu entwenden. Die Ermittlungen zu diesen Diebstählen werden beim 1. Polizeirevier in Lübeck geführt. Aufgrund der Örtlichkeit und der Tageszeit halten die Beamten es für durchaus Wahrscheinlich, dass der/die Täter bei der Tatbegehung beobachtet worden sind. Diese Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter 0451 – 1310 mit dem 1. Polizeirevier Lübeck in Verbindung zu setzen.

Quelle: presseportal.de