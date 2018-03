Lübeck (ots) – Nachdem Ende Januar 2018 in Lübeck St. Jürgen in nur einer Nacht 23 Sachbeschädigungen an Pkw begangen wurden, konnten Beamte der Polizeistation St. Jürgen nun die Täter mit Hilfe eines Zeugenhinweises ermitteln. In einer Dienstagnacht im Januar ( 30.01.2018 ) wurden in Lübeck St. Jürgen an 23 Pkw die Außenspiegel abgetreten und somit ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro verursacht. Nach den Tätern wurde im Rahmen eines Zeugenaufrufes gefahndet. Nachdem sich nun ein Zeuge bei den Beamten der Polizeistation St. Jürgen gemeldet hatte, konnte eine fünfköpfige Jugendgruppe aus Lübeck im Alter zwischen 14 und 16 Jahren ermittelt werden. Die Täter müssen nun damit rechnen, dass sie für die entstandenen Schäden aufkommen müssen.

Quelle: presseportal.de