POL-HL: HL-St. Jürgen / Fahrer flüchtet zunächst mit Fahrzeug, dann zu Fuß

Lübeck (ots) – Am gestrigen Donnerstag (02.03.) wollte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 12.15 Uhr einen VW Passat aus Wismar im Bereich „Hinter den Kirschkaten“ kontrollieren. Der Wagen hielt auf dem Parkplatz einer FastFoodKette und alles schien seinen gewohnten Gang zu gehen. Als sich die Beamten des 4. Polizeireviers dem Fahrzeug näherten, beschleunigte der Fahrer und fuhr über einen danebenliegenden Parkplatz wieder auf die Straße „Hinter den Kirschkaten“ stadtauswärts. Mit Blaulicht und dem eingeschaltetem „Stop Polizei“ folgten die Beamten den Fahrzeug, welches bereits in einiger Entfernung voraus in die Siemensstraße einbog. Weitere Funkwagen wurden durch die Einsatzleitstelle zur Fahndung eingeteilt und so konnte man sehen, dass der Wagen zwischenzeitlich auf einem Firmengelände in der Geniner Straße abgestellt war. Der Fahrer lief zu einem Zaun nahe dem Wanderweg am Geniner Ufer und überwand diesen, obwohl dieser nach oben hin mit Stacheldraht gesichert war. Dort verloren die Beamten erneut den Kontakt. Aufgrund der guten Beschreibung und etlichen Passanten, welche den hinterhereilenden Polizisten die Richtungen zeigten, konnten Beamte des 4. Reviers mit einem Zivilwagen den flüchtigen Fahrer in der Kruppstraße stellen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung des Fahrers und des Passats wurden Betäubungsmittel (vermutlich Amphetamin und Kokain) in geringer Menge vorgefunden. Zudem wurden Zippbeutel und eine Waage sichergestellt. Im Anschluss wurde dem 29-jährigen aus Wismar eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Quelle: presseportal.de