Lübeck (ots) – Am Dienstagabend ( 25.09.2018 ) verursachte ein betrunkener Fahrradfahrer einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr Berliner Platz. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Lübecker mit seinem Fahrrad den Radweg des Kreisverkehrs Berliner Platz entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In Höhe der Einmündung der Geniner Straße stieß er hierbei gegen den vorderen Stoßfänger eines weißen Ford Eco Sport, der verkehrsbedingt dort warten musste. Da der Fahrradfahrer sich offensichtlich anschließend vom Unfallort absetzen wollte, wurde er von dem Fahrer des Ford, einem 53-jährigen Lübecker, bis zum Eintreffen der eingesetzten Beamten festgehalten. Bei einer anschließenden Kontrolle durch Beamte des 2. Polizeirevieres Lübeck konnte bei dem Fahrradfahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von 2,73 Promille, woraufhin dem 49-Jährigem eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Unfall entstand am weißen Ford ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Fahrradfahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Quelle: presseportal.de