POL-HL: HL-St. Jürgen-Falkenstraße / Trotz Gegenverkehr überholt

Lübeck (ots) – Am heutigen Montagmorgen (07.11.) wurde ein Kradfahrer schwer verletzt. Der Fahrer eines VW Crafter hatte auf der Gegenfahrspur überholen wollen und dabei offenbar den entgegenkommenden Kradfahrer übersehen. Dieser wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gefahren. Die Falkenstraße war zeitweise gesperrt. Gegen 06.10 Uhr fuhr ein 42-jähriger Lübecker mit seinem VW Crafter auf der vierspurigen Falkenstraße. Er nutzte dabei den linken Fahrstreifen. Er setzte zum Überholen an und übersah offenbar dabei den entgegenkommenden Kradfahrer, welcher ebenfalls den linken Fahrstreifen für seine Fahrtrichtung nutzte. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 55-jährige Fahrer des Suzuki-Krades aus Lübeck erheblich am Arm verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und dort nach ersten Erkenntnissen auch stationär aufgenommen. Das Krad musste abgeschleppt werden. Die Falkenstraße war mehrfach kurzfristig gesperrt.

Quelle: presseportal.de