Lübeck (ots) – Freitagmorgen (28. Juni 2019) ist eine junge Radfahrerin im Lübecker Hochschulstadtteil von einem PKW angefahren worden. Die 12-jährige Schülerin erlitt leichte Verletzungen, sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 07.30 Uhr befuhr die junge Lübeckerin mit ihrem Rad die Grace-Hopper-Straße in Richtung der Carl-Gauß-Straße. In Höhe der Einmündung zur Joachim- Jungius-Straße wurde sie von einem von rechts einfahrenden BMW erfasst und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Das 12-jährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen, sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 44-jährige BMW-Fahrerin muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Missachtung der Vorfahrtsregeln verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation St. Jürgen geführt.

Quelle: presseportal.de