Lübeck (ots) – Gemeinsame Medien-Information von Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck Das Amtsgericht Lübeck hat am Nachmittag des gestrigen Tages (25.10.2017) dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprechend Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Dieser ist nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen dringend verdächtig, am 24. Oktober zunächst seinem Schwiegervater mit einem Messer mehrere Stichverletzungen zugefügt und diesen dadurch lebensgefährlich verletzt zu haben. Im Anschluss daran soll er seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen und ihr ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Nachfragen zu diesem Sachverhalt werden durch die Pressestelle der Lübecker Staatsanwaltschaft beantwortet: 0451 – 371 – 1103 Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de