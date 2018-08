Lübeck (ots) – Am vergangenen Mittwoch (22. August 2018) ist im Lübecker Hochschulstadtteil ein 13-jähriges Kind auf einem Longboard angefahren und leicht verletzt worden. Die Unfallverursacherin flüchtete, die Polizei sucht Zeugen. Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 13-jähriger Junge auf seinem Longboard die Isaac-Newton-Straße in Richtung des Einkaufszentrums im Lübecker Hochschulstadtteil. Der Lübecker fuhr auf der Fahrbahn, als er plötzlich in Höhe des dortigen Autohauses von hinten von einem silbernen PKW Hyundai angefahren wurde. Der Hyundai rollte über den Fuß des Jungen. In der Folge stürzte er und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin des Hyundai soll den Jungen anschließend beschimpft und sich daraufhin ohne sich um ihn zu kümmern vom Unfallort entfernt haben. Die Beamten der Polizeistation St. Jürgen ermitteln unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. In diesem Zusammenhang wird die Fahrerin des silbernen Hyundais gesucht. Der Beschreibung nach soll die Frau Circa 40-45 Jahre alt sein und auffallend rote Haare gehabt haben. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu der gesuchten Frau machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Blankensee unter der Telefonnummer 0451/ 693930.

Quelle: presseportal.de