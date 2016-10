POL-HL: HL-St. Jürgen-Kaninchenborn / Absperrungen im Kaninchenborn

Lübeck (ots) – Die Lübecker Berufsfeuerwehr Lübeck rückte am heutigen Mittwochvormittag (05.10.) zu einem Einsatz im Kaninchenborn aus. In einer Firma hatte offensichtlich eine chemische Reaktion gegen 10.20 Uhr für den Alarm gesorgt. Die Polizei wurde zur Unterstützung angefordert. In einem Umkreis von 500 Metern sollte der öffentliche Verkehrsraum vorsorglich gesperrt werden. Dazu waren sieben Streifenwagen eingesetzt. Über die Bundespolizeiinspektion Kiel wurde auf den Bahnstrecken Richtung Mölln und Herrnburg kurzfristig eine Sperrung veranlasst. Gegen 11.00 Uhr konnte die Sperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden. Nach Auskunft der Feuerwehr wurden vier Mitarbeiter der Firma vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Seitens der Polizei wird der Ermittlungsdienst -UMWELT- beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Scharbeutz die Ermittlungen aufnehmen.

Quelle: presseportal.de