Lübeck (ots) – Durch einen Zeugenhinweis wurden am Sonntagmorgen (17.06.) Beamte des 4. Polizeireviers Lübeck gegen 04:00 Uhr zur Kreuzung St. Jürgen-Ring/ Kronsforder Allee geschickt, da zuvor ein Fahrzeug offenbar in den St. Jürgen-Ring abbiegen wollte und dabei die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Die dort aufgestellte Rotlichtüberwachungsanlage der Hansestadt Lübeck wurde erheblich durch den Fahrzeugaufprall beschädigt. Anschließend fuhr der Wagen weiter und flüchtete. Die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrzeug haben einen Vorteil. An der Unfallstelle wurde ein Kennzeichen hinterlassen. Dieses hatte sich quasi um den Haltemast „gewickelt“. Die dazu registrierte Fahrzeugfarbe ist ebenfalls identisch mit den an der Unfallstelle aufgefundenen, lackierten Fahrzeugteilen.

Quelle: presseportal.de