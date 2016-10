POL-HL: HL-St. Jürgen / Nächtigen in Mehrfamilienhäusern

Lübeck (ots) – Seit Ende August 2016 versucht eine bisher unbekannte Person im Wohngebiet Moltkestraße-Wakenitzstraße in Mehrfamilienhäuser einzudringen, indem offenbar die Hauseingangstür von Mehrfamilienhäusern aufgedrückt wird. Wenn sich die Tür öffnet, geht der Mann in die Kellerräume und nächtigt dort. Zudem werden die Räume nach verwertbarem Dingen durchsucht und teilweise auch verunreinigt. Beschreibung des Mannes: Ca. 30 Jahre ca. 170-180 cm kurze Haare/Halbglatze schlanke Statur spricht gebrochenes Deutsch trägt eine dunkle Hose oder Jogginghose, helle Kapuzenjacke/Sweatshirt Hinweise bitte an die Polizeistation Hüxtertor unter der Rufnummer 0451-131-0.

Quelle: presseportal.de