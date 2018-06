Lübeck (ots) – Am Montagabend (25.06.2018) wurde ein Polizeibeamter in einer Lübecker Klinik durch einen Biss eines Patienten in den Finger verletzt. Der Beamte ist nicht weiter dienstfähig. Gegen 22:24 Uhr des Abends befand sich eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Lübeck wegen eines Einsatzes in einer Lübecker Klinik. Zu diesem Zeitpunkt kam es an anderer Stelle zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Patienten und dem Personal. Die Beamten eilten herbei, um das Personal bei der Beruhigung des Patienten zu unterstützen. In diesem Zuge wurde einer der beiden Beamten durch den 26-jährigen Patienten in den Finger gebissen und verletzt. Eine Ansteckungsgefahr besteht nach erfolgten Untersuchungen nicht. Nach ambulanter Behandlung konnte der 50-jährige Polizeibeamte die Klinik am frühen Morgen wieder verlassen. Er bleibt vorerst nicht dienstfähig. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Quelle: presseportal.de