POL-HL: HL-St. Jürgen-Ratzeburger Allee / Auffahrunfall sorgt für kurzfristige Straßensperrung

Lübeck (ots) – Am heutigen Montagmorgen (27.02.) kam es gegen 08.20 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Ratzeburger Allee. Eine Fahrerin kam ins Krankenhaus. Eine 69-jährige Hamburgerin fuhr stadtauswärts auf dem linken Fahrstreifen und wollte in die Weinbergstraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs hielt sie zunächst. Hinter dem schwarzen Volvo XC 60 fuhr eine 70-jährige Mecklenburgerin mit ihrem Hyundai Tuscon. Offenbar übersah die Frau den haltenden Volvo und fuhr auf. Die 70-jährige Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Da Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, wurde die Berufsfeuerwehr Lübeck eingesetzt. Die Fahrzeuge schleppte man ab. Kurzfristig wurde die Straße gesperrt.

Quelle: presseportal.de