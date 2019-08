Lübeck (ots) – Donnerstagvormittag (29. August 2019) sind in Lübeck St. Jürgen und St. Getrud vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten festgestellt worden. Das Kommissariat 13 der Lübecker Kriminalpolizei ermittelt bislang in acht Fällen. Es wird um besondere Achtsamkeit gebeten. Betroffen waren Haushalte in der Robert-Koch-Straße und in der Zweiten Ochsenkoppel. Am Telefon hatte sich der Betrüger den Geschädigten gegenüber als „Kriminalbeamter Neumann“ ausgegeben. Er schilderte, dass die Polizei angeblich einen Rucksack gefunden habe, in denen Hinweise auf Adressen der Geschädigten hinterlegt waren. Man vermutete, dass bald bei den Geschädigten eingebrochen werden solle. Alle Angerufenen bemerkten den Schwindel, legten den Hörer auf und informierten die richtige Polizei. Jetzt ermitteln die Beamten des Kommissariats 13 in bislang acht Fällen wegen des Verdachts des versuchten Betruges. Tipps der Polizei: – Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. – Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber. – Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Quelle: presseportal.de