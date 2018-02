Lübeck (ots) – Am vergangenen Wochenende (09.02. auf 11.02.) wurden in der Lübecker St. Martin Kirche in der Kastanienallee insgesamt 6 Meter Regenfallrohre aus Kupfer entwendet. Die Ermittler der Polizeistation St. Jürgen bitten um Zeugenhinweise zu dieser Tat unter der Rufnummer 0451 -1310.

Quelle: presseportal.de