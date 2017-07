POL-HL: HL-St. Jürgen / Straßenbankette gibt nach – LKW gerät in Schieflage

Lübeck (ots) – Am Freitagvormittag (30. Juni 2017) geriet ein LKW auf der Landstraße in Richtung Lübeck Vorrade in Schieflage. Beim Befahren der Straßenbankette gab diese nach und rutschte vermutlich aufgrund der starken Regenfälle ab. Das betroffene Fahrzeug eines Entsorgungsbetriebes musste von einem Kran geborgen werden. Gegen 11.00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Mann aus Mecklenburg Vorpommern mit einem LKW von der Kronsforder Landstraße kommend in Richtung Vorrade. Auf der Straße Karkbrede lenkte er das Fahrzeug eines Entsorgungsbetriebes nach rechts auf die Straßenbankette, um einem entgegen kommenden Bus die Durchfahrt zu ermöglichen. Dabei gab die Straßenbankette vermutlich aufgrund der starken Regenfälle nach und sackte durch das Gewicht des LKW’s ab. Im weiteren Verlauf geriet der LKW in Schieflage – die Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Mit Hilfe eines angeforderten Krans konnte das Müllfahrzeug schließlich geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Personen wurden nicht verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Fahrbahn zwischen der Kronsforder Landstraße und Lübeck Vorrade bis 13:15 Uhr gesperrt.

Quelle: presseportal.de