Lübeck (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag (16. September 2018) gerieten in einer Flüchtlingsunterkunft in Lübeck St. Jürgen zwei Männer in Streit. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gegen 00.40 Uhr wurde der Polizeileitstelle eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern vor einer Flüchtlingsunterkunft an der Ratzeburger Landstraße gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers trafen vor Ort auf eine Gruppe von sechs jungen Männern, die offensichtlich in Streit geraten waren. Zwei 16 und ein 19 Jahre alte Männer aus Afghanistan, die beide nicht in der Unterkunft wohnen, wiesen leichte Verletzungen auf. Nach bisherigem Sachstand ist es zwischen den beiden 16 und 19 Jahre alten Männern aufgrund erfolgter Beleidigungen gegen Familienangehörige zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Aufgrund sprachlicher Differenzen vor Ort müssen die näheren Tatumstände nun im Rahmen der folgenden Vernehmungen ermittelt werden. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und gefährlichen Körperverletzung ein.

Quelle: presseportal.de