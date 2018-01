Lübeck (ots) – Am Freitagnachmittag (19. Januar 2018) stürzte ein Arbeiter auf einer Baustelle am Lübecker Universitätsklinikum mehrere Meter in die Tiefe. Dabei zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu. Gegen 14.15 Uhr wurde die Polizei über einen Arbeitsunfall mit einer schwer verletzten Person am Lübecker Universitätsklinikum in Kenntnis gesetzt. Auf dem dortigen Baustellengelände war ein 36-jähriger Mann bei Gerüstbauarbeiten auf dem Dach eines Treppenhauses circa 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Mittlerweile ist der Mann jedoch außer Lebensgefahr. Die Polizei geht nach bisherigem Ermittlungsstand von einem schweren Arbeitsunfall aus. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfallgeschehens und möglichen strafrechtlich relevanten Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften dauern an.

Quelle: presseportal.de