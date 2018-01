Lübeck (ots) – Am frühen Sonnabendmorgen (20.01.2018) wurde in Lübeck St.-Jürgen ein Taxifahrer durch einen Fahrgast beleidigt und geschlagen. Nach ersten Erkenntnissen habe der Taxifahrer die Fahrgäste gegen 03:30 Uhr von der Innenstadt Lübeck – Bereich Drehbrücke – nach St. Jürgen in die Grünewaldstraße befördert. Dort angekommen sei einer der zwei Fahrgäste mit dem zu entrichtenden Fahrpreis nicht einverstanden gewesen und habe den Taxifahrer beleidigt. Nachdem der Fahrer auf den Fahrpreis bestand, habe der Mann mehrfach von der Rückbank aus auf ihn eingeschlagen. Dann habe der Täter und der unbeteiligte weitere Fahrgast das Taxi in Richtung Kahlhorststraße verlassen. Zur Beschreibung des Schlägers wurde angegeben, dass er zirka 1,80 m groß und 20 bis 25 Jahre alt war. Außerdem soll er kurze rote bis blonde Haare haben und mit einem Basecap bekleidet gewesen sein. Der Taxifahrer erlitt Verletzungen am Kopf sowie an der Schulter. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in eine Lübecker Klinik. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges, der Beleidigung und der Körperverletzung führt die Polizeistation St. Jürgen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0451-400770 entgegengenommen.

Quelle: presseportal.de