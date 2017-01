POL-HL: HL-St. Jürgen / Über 55.000 Euro Sachschaden durch Unfall in Lübeck

Lübeck (ots) – Am Samstag (21.01.17) kam es in Lübeck St. Jürgen zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden. Der Verursacher und ein Mitfahrer wurden leicht verletzt. Gegen 01.30 Uhr fuhr ein Lübecker mit seinem BMW von der Krähenstraße kommend über die Kreuzung Hüxtertorallee in die Moltkestraße, wo er nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 19-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in Höhe der Moltkestraße Nummer 2 mit mehreren Fahrzeugen. Diese waren dort in hintereinander quer zur Fahrbahn verlaufenden Parkbuchten abgestellt und wurden ineinander geschoben. Der Autofahrer und ein Mitfahrer kamen mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf über 55.000 Euro geschätzt.

Quelle: presseportal.de