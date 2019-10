Umweltschützer sammeln am Küstenputztag Müll-Rekordmenge Hunderte Helfer haben beim diesjährigen Küstenputztag die Rekordmenge von rund 4, 6 Tonnen Müll gesammelt. Das war mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) am Montag in Berlin mitteilte. An dutzenden Aktionen vor allem an den norddeutschen Stränden

Polizei bittet um Hilfe bei Mordfall vor 25 Jahren Die Ermittler der Cold Case Unit der Hamburger Polizei bitten um Hilfe bei einem Mordfall, der 25 Jahre zurückliegt. Im Oktober 1994 wurde ein Rentner in seiner Wohnung in Barmbek-Nord getötet. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Phantombild nach einer mutmaßlichen Zeugin. Der damals 86-jährige Bern

Neuer Sportchef: Holstein Kiel beurlaubt Wohlgemuth und holt Stöver Kiel (dpa) - Fußball Zweitligist Holstein Kiel hat sich von Sportchef Fabian Wohlgemuth getrennt. Nachfolger ist mit sofortiger Wirkung Uwe Stöver, früherer Sportdirektor des FC St. Pauli. Das gab der Verein am Montag bekannt. Stöver unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2022. Wohlgemuth war im So

Parkplatz-Streit in Kiel: Männer gehen mit Mistgabel aufeinander los In Kiel haben sich am Samstagmorgen drei Männer um einen Parkplatz gestritten. Dann eskalierte die Situation offenbar und die Drei gingen aufeinander los – mit Messer und Mistgabel. Im Stadtteil Wik in Kiel ist am frühen Samstagmorgen offenbar ein Streit um einen Parkplatz zwischen drei Männern eska

Mehrere Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für Bankräuber Ein 71 Jahre alter Bankräuber, der drei Hamburger Sparkassen überfallen und auf einen Bankangestellten geschossen hat, ist zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht Hamburg am Montag Sicherungsverwahrung für den Angeklagten an. "Das war versuchter Mord aus Habgier

HSV: Trainer Dieter Hecking ist von der Entwicklung beim HSV begeistert und lobt sein Team Ob Hamburger SV, FC St. Pauli, Hamburg Towers oder die vielen kleineren Sportvereine in Hamburg: Sport spielt in der Stadt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport. 14.26 Uhr: Youba Diarra und Christian Conteh zurück