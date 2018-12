Lübeck (ots) – Mittwochabend (26. Dezember 2018) ist ein 67-jähriger Mann mit seinem Elektrofahrrad in Lübeck St. Jürgen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20.00 Uhr befuhr ein 67-jähriger Lübecker mit seinem Elektrofahrrad die Ratzeburger Allee vom Mönkhofer Weg kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe des Standesamtes ist er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei dringend Zeugen, insbesondere zwei Radfahrerinnen, die den Unfallhergang im Bereich des Standesamtes am Mittwochabend beobachtet haben sollen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Rufnummer 0451/ 1310 entgegen.

Quelle: presseportal.de