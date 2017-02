POL-HL: HL-St. Jürgen / Unfallflucht im Verteilerkreis ‚Berliner Platz‘ – Zeugen gesucht!

Lübeck (ots) – Am Montag (13.02.17) kam es in Lübeck St. Jürgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Die Polizei sucht Zeugen und den vermeintlichen Unfallverursacher. Morgens, gegen 06.45 Uhr, fuhr der Radfahrer von der ‚Possehlstraße‘ kommend in den Verteilerkreis ‚Berliner Platz‘ ein. Als er auf dem rotmarkierten Radweg die ‚Geniner Straße‘ überquerte, wurde er von einem dunklen Auto angefahren, das gerade den Verteilerkreis in die ‚Geniner Straße‘ verlassen wollte. Der 28-jährige Radfahrer stürzte, wodurch er sich Schulterverletzungen zuzog. Sein Rad wurde dabei beschädigt. Lenker und Hinterrad waren stark deformiert. Das Fahrzeug in Größe eines Mittelklassewagens müsste durch den Zusammenstoß vorn rechts beschädigt sein. Zum Fahrer/zur Fahrerin kann nichts gesagt werden. Wer etwas zu einem dunklen Auto sagen kann, dass erst kürzlich beschädigt wurde, oder aber zu dem Unfall im Verteilerkreis ‚Berliner Platz‘, meldet dies bitte der Polizei unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de