POL-HL: HL /St.-Jürgen /Welsbachstraße / Einbruch in Fitness-Studio

Lübeck (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26.-27.10.2016) ist es in einem Fitness-Studio in der Welsbachstraße zu einem Einbruch gekommen, bei dem die Täter nicht nur Bargeld entwendeten sondern auch einen großen Sachschaden anrichteten. Am Donnerstagmorgen meldete die Inhaberin des Fitness-Studios bei der Polizei eine aufgebrochene Außentür. Als die Beamten zum Tatort kamen, stellten sie fest, dass im Inneren mehrere Türen aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchwühlt wurden. Die Täter durchsuchten Schränke, und nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung am Tatort. Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich des Fitness-Studios gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 12 unter der Telefonnummer 0451-1310 zu melden.

Quelle: presseportal.de