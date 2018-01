Lübeck (ots) – Am 26.01.2018 kam es auf einem Spielplatz in Lübeck St. Jürgen zu einem Vorfall mit einem Hund, aufgrund dessen bei der Polizeistation St. Jürgen wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Gegen 22.05 Uhr ging ein 17-jähriger Lübecker an dem Spielplatz „Hirtenstraße“ vorbei in Richtung der B207-Unterführung zur Billrothstraße. Zum Ausleuchten des Weges nutzte der Mann eine Taschenlampe. Zur gleichen Zeit saß ein Pärchen auf dem Spielplatz, das seine beiden Hunde frei laufen ließ. Die Frau fühlte sich offenbar durch das Licht der Taschenlampe des Fußgängers provoziert und folgte dem jungen Mann. Dabei soll sie einen der Hunde zu sich herangeholt und mit dem Befehl „Fass!“ in Richtung des Geschädigten geschickt haben. Der Hund soll daraufhin auf den Geschädigten zugestürmt sein und ihn bedrohlich umkreist haben. Zu einem Biss kam es jedoch nicht. Nachdem das Pärchen etwas für den Geschädigten Unverständliches gesagt hatte, setzte es seinen Weg in Richtung der Berliner Allee fort. Die Polizeistation St. Jürgen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet die Bevölkerung in dieser Sache um Mithilfe. Wer kann Hinweise auf das Pärchen oder die mitgeführten Hunde geben? Die Frau wurde beschrieben als 35-40 Jahre alt und 160-165 cm groß. Sie hatte braune, schulterlange, lockige Haare und war bekleidet mit einer pinken Jacke sowie Jeans. Das Erscheinungsbild ihres Begleiters wird als asiatisch beschrieben. Der Mann war ca. 30 Jahre alt und etwa 180 cm bis 185 cm groß. Die Rasse des Hundes konnte vom Geschädigten nicht benannt werden. Es soll sich um einen kräftigeren weißen Hund mit schwarzen Flecken gehandelt haben. Der zweite Hund, den das Pärchen geführt hatte, wurde als klein und mit weißem Fell beschrieben. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation St. Jürgen unter der Telefonnummer 0451/4007721 entgegen.

Quelle: presseportal.de