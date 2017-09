Lübeck (ots) – Am Samstagabend (9. September 2017) kam es in der Helmholtzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Die unfallverursachende Autofahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Gegen 20:10 Uhr überquerte ein 10-jähriges Mädchen die Helmholtzstraße in Höhe der Robert-Koch-Straße zu Fuß, als ein schwarzer Pkw an ihr vorbeifuhr, zurücksetzte und dabei das Mädchen am Bein verletzte. Die Fahrerin wendete ihr Fahrzeug und entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Trendelenburgstraße. Zum Zeitpunkt des Unfalles sei eine männliche Person vor Ort gewesen, die an das Fahrzeug herangetreten sei und an das Fenster klopfte. Offensichtlich wollte er die Frau auf den Zusammenstoß aufmerksam machen. Dennoch entfernte sich die Fahrerin vom Unfallort. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei der Fahrerin um eine Frau mittleren Alters und hellen, hochgesteckten Haaren gehandelt haben. Der männliche Zeuge hatte graue kurze Haare, einen grauen Vollbart und trug dazu eine Brille. Die Ermittler des 4. Polizeirevieres in Lübeck bitten den Zeugen und insbesondere die Fahrerin des vorgenannten Fahrzeuges, sich unter 0451 – 131 64 45 bzw. 0451 – 1310 bei der Polizei zu melden.

Quelle: presseportal.de