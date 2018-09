Lübeck (ots) – Am vergangenen Montagabend (24.09.2018) ereignete sich auf einem Tankstellengelände in Lübeck St. Jürgen ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines BMW eine Gastanksäule stark beschädigte. Es kam dadurch zu einem leichten Gasaustritt. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestand nicht. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Lübecker auf das Gelände einer Tankstelle in der Falkenstraße. Beim rückwärts Rangieren geriet der Fahrer dabei mit seinem BMW Kombi auf ein erhöhte Zapfsäulenpodest. Aus bislang ungeklärter Ursache trat der Senior auf das Gaspedal seines Fahrzeuges und fuhr die Säuleneinheit vollständig um und beschädigte diese stark. In der Folge kam es zu einem leichten Gasaustritt. Eine akute Gefahr für die Öffentlichkeit war durch die geringe Austrittsmenge jedoch nicht gegeben. Die alarmierten Polizeibeamten sperrten den Bereich an der Falkenstraße für die Dauer des Einsatzes ab. Die Berufsfeuerwehr Lübeck kontrollierte ständig den Gasaustritt, welcher durch einen hinzugerufenen Techniker zeitnah behoben werden konnte. Der BMW musste im Anschluss mit einem Kran von dem Säulenpodest gehoben und abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die konkrete Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Quelle: presseportal.de