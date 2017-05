POL-HL: HL-St. Jürgen Rücksichtslos und unverantwortlich: Motorradfahrer gefährden Passanten und Kinder auf dem Gehweg

Lübeck (ots) – Am Sonntagnachmittag (14.05.2017) gefährdeten drei Motorradfahrer durch ihre rücksichtslose Fahrweise in der Ratzeburger Allee mehrere Passanten, Kinder und andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16.30 Uhr fielen einer Funkwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Lübeck drei Motorradfahrer in Höhe eines Einkaufszentrums in der Ratzeburger Allee auf. Die Männer fuhren mehrfach nur auf den Hinterrädern ihrer Maschinen und machten mit intensiven Beschleunigungsmanövern auf sich aufmerksam. An einem der Kräder war kein Kennzeichen montiert. Bei dem anschließenden Versuch, die Männer zu kontrollieren, ignorierten diese die Anhaltesignale, das Blaulicht und das Martinshorn. Sie flüchteten auf der Ratzeburger Allee zunächst in Richtung Innenstadt, fuhren dabei in den Gegenverkehr und gefährdeten entgegenkommende PKW. In Höhe der Weinbergstraße wendeten sie ihre Maschinen und beschleunigten ihre Fahrt nun rücksichtlos mitten auf dem Gehweg in Richtung Groß Grönau. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Kinder und Passanten auf dem Gehweg, die den Motorrädern ausweichen mussten. Nachdem die Kräder danach wieder auf die Fahrbahn gewechselt hatten, wurden sie mit über 130 Stundenkilometern stadtauswärts geführt. Für sie geltende Rotlichtzeichen der Ampeln an der Osterweide und Am Bökenbarg wurden einfach ignoriert. In der Neptunstraße konnten die Beamten schließlich einen der Kradfahrer stoppen. Der 23-jährige Hamburger war uneinsichtig und zeigte keinerlei Reue oder Verständnis. Noch vor Ort wurden sein Motorrad und der Führerschein beschlagnahmt. Der junge Mann muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und diverser Verkehrsverstöße verantworten. Die beiden anderen Motorradfahrer konnten sich einer Kontrolle entziehen. Zuletzt wurden sie im Bereich des Wohngebietes an der Nibelungenstraße gesichtet. In dieser Sache werden weitere Zeugen gesucht, die durch die Fahrmanöver der Kradfahrer gefährdet wurden oder weitere Angaben zu den Flüchtigen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation St. Jürgen unter der Telefonnummer 0451/ 131-0 entgegen.

Quelle: presseportal.de