Lübeck (ots) – Mittwochnachmittag (17. April 2019) ist auf einer Dachterrasse in Lübeck St. Lorenz ein Feuer ausgebrochen. Der Brand breitete sich auf das angrenzende Flachdach des Nachbargebäudes aus. Personen wurden nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar. Um 16:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in der Lindenstraße in Lübeck alarmiert. Dort war auf der Dachterrasse eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf eine Fensterkonstruktion einer Wohnung im 4. Obergeschoss über und breitete sich auch auf das angrenzende Flachdach des Nachbarhauses aus. Die betroffenen Gebäude wurden geräumt, angrenzende Straßen gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindern. Nach einer ersten Einschätzung beläuft sich der Sachschaden auf circa 200.000 Euro. Das Kommissariat 11 der Lübecker Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach bisherigem Sachstand konnte festgestellt werden, dass Gartenmöbel auf der betroffenen Dachterrasse in Brand geraten waren. Warum das Feuer ausbrach, ist jetzt Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die genaue Brandursache ist noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Quelle: presseportal.de