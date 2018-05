Lübeck (ots) – Montagabend (07. Mai 2018) ist in Lübeck St. Lorenz ein Dreijähriger von einem PKW erfasst und dabei leicht verletzt worden. Der Junge hatte sich zuvor offenbar von der Hand der Großmutter losgerissen und lief auf die Fahrbahn. Um 21.30 Uhr ging bei der Polizeiregionalleitstelle der Notruf ein, dass in der Langeneßallee in Lübeck St. Lorenzt ein Kind von einem PKW angefahren wurde und nun unter dem Fahrzeug läge. Als die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und der Feuerwehr vor Ort eintrafen, saß der betroffene Dreijährige bereits auf dem Arm seiner Mutter, schrie jedoch lautstark und weinte. Was war passiert? Ersten Ermittlungen nach befuhr ein 35-jähriger Lübecker mit seinem Audi A4 die Langeneßallee in Richtung Helgolandstraße. Zur selben Zeit ging der Dreijährige an der Hand seiner Großmutter auf dem angrenzenden Gehweg entlang. Dabei soll er sich plötzlich von seiner Begleitung losgerissen haben und auf die Fahrbahn vor den Audi gelaufen sein. In der Folge wurde der Junge von dem Audi angefahren und blieb unter der vorderen Stoßstange auf der Fahrbahn liegen. Nach erfolgter Erstversorgung wurde der Dreijährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nicht nur die Angehörigen sondern auch die beteiligten Einsatzkräfte sind froh, dass am gestrigen Abend offenbar ein tatkräftiger Schutzengel in der Langeneßallee unterwegs war und Schlimmeres verhindert hat. Die Beamten des 2. Polizeireviers haben nun die Ermittlungen zum genauen Unfallablauf aufgenommen.

Quelle: presseportal.de