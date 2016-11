POL-HL: HL-St-Lorenz-Fackenburger Allee / Alkoholisiert an der Tankstelle

Lübeck (ots) – Gegen 14.00 Uhr wurde der Polizei am frühen Donnerstagvormittag (03.11.2016) mitgeteilt, dass sich eine offensichtlich alkoholisierte Person auf einer Tankstelle in der Fackenburger Allee aufhalten soll. Die Besatzung des Funkstreifenwagens vom 2. Polizeirevier Lübeck konnte noch verhindern, dass die beschriebene Person in ihren Suzuki-Pkw stieg, um davon zu fahren. Der 42-jährige Mann hatte sich mit schwankendem Gang auf sein Auto zubewegt und war gerade im Begriff, sich auf den Fahrersitz zu setzen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 14.11 Uhr einen vorläufigen Wert von 2,02 Promille. Zum Zwecke der Blutprobenentnahme wurde der Mann daher mit auf das 2. Polizeirevier genommen. Bei der Überprüfung der Angaben des 42-jährigen stellte sich heraus, dass der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Vonseiten des 2. Polizeirevieres wurde daher neben dem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeugs ohne die erforderliche Erlaubnis eingeleitet. D. Dürbrook

Quelle: presseportal.de