Lübeck (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.11.2018) wurden in Lübeck St. Lorenz zehn Fahrzeuge offenbar mutwillig beschädigt. Die Polizei konnte einen tatverdächtigen jungen Mann vorläufig festnehmen. Gegen 02:20 Uhr wurden Beamte des 2. Polizeireviers zu einem Einsatz in der Waisenhofstraße in Lübeck St. Lorenz alarmiert. Zeugen hatten mitgeteilt, dass dort ein junger Mann die Außenspiegel von mehreren Fahrzeugen beschädigt hatte. Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte in Tatortnähe auf einen alkoholisierten, 18-jährigen Lübecker. Er steht im Verdacht, zehn Fahrzeuge verschiedenster Hersteller in der Waisenhofstraße offenbar mutwillig und wahllos beschädigt zu haben. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt. Die Höhe des Gesamtsachschadens steht noch nicht fest, die Ermittlungen dauern weiter an.

Quelle: presseportal.de