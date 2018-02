Lübeck (ots) – Im Januar 2018 stellte die Polizei in Lübeck St. Lorenz mehrere elektronische Geräte sicher. Im Zuge der Ermittlungen konnten die Gegenstände bis jetzt keinem Besitzer zugeordnet werden. Deswegen suchen die Beamten der Kriminalpolizei jetzt die rechtmäßigen Eigentümer. Am Neujahrsabend (01.01.2018) konnte die Polizei im Rahmen eines Einsatzes in der Brolingstraße in Lübeck St. Lorenz mehrere elektronische Geräte sicherstellen. Darunter befanden sich unter anderem ein schwarzes Navigationsgerät der Marke Garmin, ein rosafarbenes Samsung Mobiltelefon mit „Hello Kitty-Gehäuse“, eine weiße „Powerbank“ und eine silberfarbene Digitalkamera „Powershot“ von Canon. Neben den technischen Gegenständen stellten die Beamten auch eine schwarze Geldbörse mit auffälligem Blümchenmuster sicher. Die Lübecker Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich bei den Gegenständen wahrscheinlich um Stehlgut handelt. Im Zuge der Sachverhaltsbearbeitung konnten die rechtmäßigen Besitzer noch nicht ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund suchen die Beamten die Eigentümer der Gegenstände. Personen mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis können sich beim Kommissariat 15 der Lübecker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0451/ 131 0 melden. Bilder: Polizei, freigegeben

Quelle: presseportal.de