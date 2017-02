POL-HL: HL-St. Lorenz-Katharienstraße / Wechselseitige Körperverletzung -zwei Versionen

Lübeck (ots) – Ein Ermittler vom 2. Polizeirevier bearbeitet einen Fall der wechselseitig begangenen Körperverletzung und gegenseitig ausgesprochenen Beleidigungen/Bedrohungen. Beide Beteiligte schildern andere Tatabläufe, so dass die Polizei auf Zeugenhinweise hofft. Zwei Lübecker (29/30) sind sich am Freitagmittag (10.02.) gegen 11.30 Uhr in der Lübecker Katharinenstraße begegnet. Der 29-jährige schildert gegenüber der Polizei, dass er von drei Männern festgehalten und geschlagen wurde. Der 30-jährige gibt an, dass man sich zufällig getroffen habe. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten. Andere Personen waren aber nicht anwesend. Der Ermittler fragt nun, ob es Zeugen für die Auseinandersetzung in der Katharinenstraße gibt. Wichtig ist für ihn, wie viele Personen beteiligt waren. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-1310 erbeten.

Quelle: presseportal.de