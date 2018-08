Lübeck (ots) – Freitagabend (03. August 2018) wurde am Lindenplatz in Lübeck ein neunjähriges Kind auf einem Fahrrad von einem Linienbus erfasst und dabei schwer verletzt. Der Junge musste unter Begleitung eines Notarztes mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 19.00 Uhr befuhr ein Linienbus des Stadtverkehrs die Hansestraße in Richtung Lindenplatz. Kurz vor der Einmündung in den Kreisverkehr radelte plötzlich von rechts auf seinem Kinderfahrrad kommend ein neunjähriger Junge auf den dortigen Fußgängerüberweg. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste die 55-jährige Busfahrerin das Kind samt Rad mit der Front des Busses. Dabei zog sich der Junge schwere Verletzungen zu. Er musste unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht werden. Für ihn besteht weiterhin Lebensgefahr. In Folge der eingeleiteten Gefahrenbremsung wurde auch ein neunjähriges Mädchen im Bus leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde auf Anordnung der Lübecker Staatsanwaltschaft noch am Freitagabend ein Sachverständiger an die Unfallstelle am Lindenplatz bestellt. Die Beamten des 2. Polizeireviers haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Des Weiteren wird im Zuge der Ermittlungen ein mögliches Fehlverhalten des Jungen an dem Fußgängerüberweg geprüft.

Quelle: presseportal.de