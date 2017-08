Lübeck (ots) – Am heutigen Freitagmorgen (25.08.) fuhr ein 55-jähriger Schweizer gegen 08.00 Uhr mit seinem BMW von der Fackenburger Allee in den Lindenplatz ein. Der Walliser wollte im weiteren Verlauf in die Moislinger Allee fahren und übersah offenbar eine 27-jährige Lübeckerin mit ihrem Fahrrad. Die Frau stürzte bei dem Unfall und wurde vorsorglich mit leichteren Verletzungen in ein Lübecker Krankenhaus gefahren.

Quelle: presseportal.de