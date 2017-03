POL-HL: HL-St. Lorenz / Nach Unfall noch gegen das Rad der Verletzten getreten und diese beleidigt? Rollerfahrer nach Unfallflucht dringend gesucht!

Lübeck (ots) – Am Montag (27.02.17) kam es in Lübeck St. Lorenz zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Motorollerfahrer. Letzterer setzte sich vom Unfallort ab. Die Polizei sucht dringend den Unfallflüchtigen sowie Zeugen, die Hinweise zum Rollerfahrer geben können. Gegen 15.30 Uhr befuhr eine junge Frau mit ihrem Damenrad den Rad- und Fußweg an der Stockelsdorfer Straße von der Lohmühle kommend in Richtung Stockelsdorf. An der dortigen Unterführung kreuzt sich der Radweg. Die Lübeckerin wollte geradeaus in Richtung Friedhofsallee weiterfahren, als plötzlich von links (vom Spargelhof kommend) ein Motorroller aus der Straßenunterführung gefahren kam und die 19-Jährige kreuzte. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen und stürzte mit ihrem Rad. Während der Rollerfahrer sich vom Unfallort absetzte, zog die Frau sich schwere Verletzungen zu, so dass sie noch immer im Krankenhaus behandelt wird. Die junge Frau wurde offenbar bewusstlos. Ein Zeuge fand die Verletzte und alarmierte die Rettungskräfte. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die bei der Aufklärung des Unfalls helfen können oder aber den Unfallflüchtigen kennen und Hinweise geben können. Der Rollerfahrer trug einen schwarzen Helm und eine neon-orange-farbenes Oberteil. Er war mit einem schwarzen Motorroller unterwegs. Nach ersten Informationen hat der Rollerfahrer den Unfall bemerkt. Er stieg demnach von seinem Roller, ging zum Rad der Geschädigten und trat gegen dieses. Gleichzeitig soll er die Verletzte mit „Schlampe“ betitelt haben. Sachdienliche Hinweise erbitten sich die Ermittler unter der Rufnummer 0451-1310.

Quelle: presseportal.de