Lübeck (ots) – Freitagnachmittag (08. Juni 2018) wurde in Lübeck St. Lorenz eine 89-jährige Frau auf dem Weg zum Einkaufen beraubt. Die Täter erbeuteten die Handtasche der Geschädigten und flüchteten. Jetzt suchen Ermittler des Kommissariats 13 der Lübecker Kriminalpolizei nach weiteren Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben. Gegen 15.40 Uhr befand sich eine 89-jährige Lübeckerin zu Fuß auf dem Weg zum Einkaufen. Sie nutzte dazu den rückwärtigen Verbindungsfußweg hinter dem Bürogebäude der Stadtverwaltung von der Fackenburger Allee kommend in Richtung des nahe gelegenen Supermarktes an der Ziegelstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll sich ihr von hinten ein Mann auf einem Fahrrad genähert und anschließend ihre mitgeführte Handtasche entrissen haben. Während des Raubüberfalls stürzte die 89-jährige Dame zu Boden und zog sich blutende Verletzungen zu. Die Frau versuchte noch, die Tasche festzuhalten. Als ein zweiter Mann, der vermutlich zu dem Haupttäter gehörte, sich dem Geschehen näherte, ließ die Frau aus Angst ihre Handtasche los. Der Haupttäter flüchtete samt Beute auf einem beigefarbenen Fahrrad in Richtung Fackenburger Allee. Sein Mittäter flüchtete in Richtung Ziegelstraße. Aufmerksame Zeugen, die die Hilferufe der älteren Dame bemerkten, nahmen zu Fuß die Verfolgung auf, konnten die flüchtigen Männer jedoch nicht mehr aufhalten. Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen nach den Männern verlief erfolglos. Jedoch konnte das beige Fluchtfahrrad sichergestellt werden. Es wird nun kriminaltechnisch auf verwertbare Spuren hin untersucht. Das Kommissariat 13 der Lübecker Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des Raubes. Erste Hinweise zu den flüchtigen Tätern und eine Personenbeschreibung liegen bereits vor. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten weitere Zeugen, die den Tathergang am Freitagnachmittag beobachtet haben und weitere Angaben zu den Tätern machen können. Laut Beschreibung soll es sich bei dem Haupttäter um einen circa 25 Jahre alten Mann mit leicht dunkler Hautfarbe und südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er hatte schwarze, dunkle Locken, und war mit einem blauen Hemd sowie einer kurzen Hose bekleidet. Der zweite flüchtige Mann, der vermutlich unterstützend an der Tat beteiligt gewesen ist, hat der Beschreibung nach eine Glatze, war zur Tatzeit hell gekleidet und ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 13 unter der Telefonnummer 0451- 1310 entgegen.

