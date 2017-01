POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / Blau-grauer Kleinwagen flieht nach Unfall im Kreisverkehr Lindenplatz

Lübeck (ots) – Am 11.01.17 kam es in Lübeck um die Mittagszeit am Verteilerkreis Lindenplatz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Nach ersten Erkenntnissen floh der mutmaßliche Unfallverursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Kurz nach 13.00 Uhr befuhr eine Lübeckerin mit ihrem Rad von der Moislinger Allee kommend den Verteilerkreis in Richtung Fackenburger Allee. Von der Puppenbrücke kommend, fuhr ein blau-grauer Kleinwagen in den Kreisverkehr ein. Dabei touchierte er nach ersten Informationen mit dem linken Außenspiegel seines Autos die vorfahrtberechtigte Radfahrerin, die zu der Zeit den äußeren der beiden Fahrstreifen nutzte. Durch diese Berührung fiel die 59-Jährige zu Boden. Mit leichten Verletzungen kam sie zur ambulanten Behandlung in eine Lübecker Klinik. Der Pkw wurde aus dem Kreisverkehr in die Hansestraße gelenkt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte dieses Auto hinter dem Verteilerkreis noch kurz gestoppt, sei dann aber weitergefahren. Ein Zeuge sei dem fliehenden blau-grauen Kleinwagen noch gefolgt. Bei Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei vor Ort konnte dieser Zeuge aber nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittler vom zuständigen 2. Polizeirevier Lübeck suchen diesen bestimmten Passanten sowie weitere Zeugen in der Sache. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-1310 entgegengenommen.

Quelle: presseportal.de