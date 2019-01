Lübeck (ots) – Am frühen Montag, den 07.01.2019, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung, an der zwei Männer beteiligt waren. Dabei wurde eine Bratpfanne als Schlagwerkzeug genutzt. Gegen 01:00 Uhr wurden Polizeibeamte des 2. Polizeirevier Lübeck zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Dort war es nach Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die zwei Männer waren zu Gast in der Wohnung einer Bekannten. Ein 43-jähriger wurde zunächst von seinem 40-jährigen Kontrahenten mit der Faust geschlagen und im weiteren Verlauf mit dem Fuß in das Gesicht getreten. Darüber hinaus erhielt er einen Schlag mit einer Bratpfanne auf den Kopf. Der Verletzte lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Die nun verbeulte Bratpfanne lag noch am Tatort. Beide Beteiligten waren stark alkoholisiert. Blutproben wurden entnommen. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Quelle: presseportal.de