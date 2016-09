POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / Eigentümer ruft Polizei: Einbrecher im Wohnwagen gestellt

Lübeck (ots) – Vergangene Nacht (28.09.16) beobachtete ein Lübecker in St. Lorenz Nord, wie offensichtlich zwei Fremde in seinen auf dem Grundstück stehenden Wohnwagen einbrachen. Er rief die Polizei. Gegen 23.45 Uhr fuhren die Beamten zum Tatort in die Schwartauer Allee. Tatsächlich trafen sie auf zwei Personen, die sich in dem besagten Wohnwagen befanden, welcher im Vorgarten abgestellt war. Auf Nachfrage gaben die jungen Männer (25, 26 J.) an, dass sie das Fahrzeug aufgebrochen hätten, weil sie darin schlafen wollten. Beide hatten neben ihren Rucksäcken auch Schlafsäcke dabei. Nach Betrachtung seines Wohnwagens gab der Geschädigte vor Ort an, dass nichts entwendet wurde. Einen Diebstahl hatten die Beiden nach ersten Prüfungen aber doch verübt. Das jedenfalls hatten sie den Beamten gegenüber zugegeben, als diese nachfragten, woher die Fahrräder stammen, mit denen sie unterwegs waren. Die Räder wurden beschlagnahmt, entsprechende Anzeigen gefertigt und erkennungsdienstliche Behandlungen der Personen durchgeführt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer entlassen.

Quelle: presseportal.de