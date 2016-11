POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / Erfolgreiche Durchsuchung

Lübeck (ots) – Die Ermittlungsgruppe Rauschgift/Milieu der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat am gestrigen Mittwoch (09.11.) bei einer Wohnungsdurchsuchung im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Nord Marihuana im Kilogrammbereich und mehrere Tausend Euro Bargeld beschlagnahmt. Die Beamten wurden aufgrund von Zeugenaussagen auf einen 22-jährigen Lübecker aufmerksam. Er steht im Verdacht, die Betäubungsmittel in seiner Wohnung in einer selbstgebauten, sogenannten Indoor-Plantage angebaut zu haben. In einer Vernehmung legte der junge Mann, der bislang nicht vorbestraft ist, ein Teilgeständnis ab. Er muss sich nun wegen des Anbaus und des Handels mit nicht geringen Mengen Marihuana verantworten.

Quelle: presseportal.de