POL-HL: HL-St. Lorenz Nord / Ermittlungserfolg: Dieseldieb festgenommen

Lübeck (ots) – In den letzten Wochen kam es in einem Gewerbegebiet in Lübeck St. Lorenz Nord wiederholt zu mehreren Dieselkraftstoffdiebstählen. Vergangenen Donnerstag (22.06.2017) konnten nun Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck einen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Gegen 02.40 Uhr (22. Juni 2017) Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Lübeck ein verdächtiges Fahrrad in der Nähe eines Firmengeländes in der Kürschnerwende auf. Als die Beamten das Rad in Augenschein nahmen, näherte sich Ihnen durch das angrenzende Gebüsch des Firmengeländes schleichend ein Mann. Er zog einen großen Kraftstoffkanister hinter sich her. Die Beamten konnten den 61-jährigen Lübecker noch vor Ort vorläufig festnehmen. Er steht im Verdacht, Kraftstoff aus den Tanks abgestellter LKW entwendet zu haben. Es wurden mehrere Tatutensilien gefunden und sichergestellt. Auf dem angrenzenden Firmengelände konnten mehrere LKW’s festgestellt werden. Die Kraftstofftanks der Fahrzeuge waren zum Teil leer gepumpt. Zudem fanden die Beamten weitere Benzinkanister. Gegen den festgenommenen Lübecker wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt. Ob der Tatverdächtige für weitere Taten verantwortlich ist, wird derzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: presseportal.de